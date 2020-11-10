«Локомотив» дома разгромил «Барыс», забросив 7 шайб

«Локомотив» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:1, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Это третья кряду победа ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Барыс» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 12 ноября.