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«Локомотив» дома разгромил «Барыс», забросив 7 шайб

«Локомотив» дома разгромил «Барыс», забросив 7 шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:1, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Это третья кряду победа ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Барыс» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 12 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
7 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Охтамаа – 00:11' (5x5)   2:0 Аверин (Алексеев) – 04:04' (5x5)   2:1 Сведберг (Вароне, Фрэттин) – 14:42' (5x5)   3:1 Петерссон – 18:00' (5x5)   4:1 Петерссон (Марченко, Алексеев) – 31:14' (5x3)   5:1 Алексеев (Аверин, Кудрявцев) – 32:43' (5x5)   6:1 Коршков (Охтамаа) – 33:49' (5x5)   7:1 Ткачёв (Рафиков) – 44:53' (4x4)   7:2 Хитерингтон (Мусоров) – 52:26' (5x5)
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