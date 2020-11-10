Ставровский: «Сочи» оказался не готов к качеству исполнителей в «Авангарде»
Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (3:2).
«Тяжёлый матч, очень мощный, быстрый, обученный соперник. В начале оказались не готовы к скоростям «Авангарда» и качеству исполнителей. Затем выровняли игру, но нас подвели удаления. Из этого сложился результат. В концовке в большом большинстве не удалось забить, начали перекладывать ответственность друг на друга», — передаёт слова Ставровского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Омский клуб прервал трёхматчевую серию поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 13 ноября в гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Сочи»12 ноября в Риге — с местным «Динамо».
Дубль Толчинского помог «Авангарду» одолеть «Сочи» и прервать серию поражений
- 10 ноября 2020
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