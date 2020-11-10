Брюквин: если тройку не разобьют – обязательно химия придёт, и будем забивать

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин прокомментировал возвращение в строй после травмы и оценил взаимодействие в тройке с Оскаром Линдбергом и Даниилом Тарасовым.
«Хороший матч выдался. Пропустили этот гол, что нас немножко выбило во втором периоде. Много удалений было. Но хорошо, что сдержали натиск соперника и выстояли.
Плохая реализация? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Главное, что моменты есть, а реализация обязательно придёт. Будем тренироваться, и рано или поздно выстрелим.
Готов на 100%, нога немного беспокоит, но не вижу в этом ничего страшного. На протяжении всего сезона у каждого игрока свои болячки, врачи работают с нами. Главное сейчас вернуть былую уверенность и найти свою игру.
У нашей тройки не получилось забить. А так – моменты были неплохие. Но если тройку не разобьют – обязательно химия придёт, и будем забивать», — передаёт слова Брюквина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 ноября 2020
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