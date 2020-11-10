Хартли – о трёх вратарях в «Авангарде»: будем стараться давать игровое время всем

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2).

«Хорошее возвращение к работе. Два гола в большинстве, хорошая нейтрализация меньшинства, первая победа Грубеца. Конечно, я доволен самоотдачей игроков «Авангарда» и итоговой победой.

Как будет решаться вратарский вопрос? Знаете, прежде всего Алексей Волков этим занимается. Мы работаем со всеми ребятами, которые у нас есть, наши вратари – отличные профессионалы, и мы будем принимать такое решение, чтобы оно пошло на пользу «Авангарду». Пока мы будем стараться находить игровое время для всех голкиперов», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 13 ноября в гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Сочи»12 ноября в Риге — с местным «Динамо».