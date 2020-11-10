Хартли: Чудинов не сыграет за «Авангард» ещё 3-4 недели

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2).

«Перебор легионеров в клубе? Когда дело касается количества игроков, это, опять же, зона ответственности генерального менеджера. Тренерский штаб делает свою работу, занимается со всеми хоккеистами в составе, и все мы стремимся к тому, чтобы «Авангард» продолжал быть конкурентоспособным клубом.

Максим Чудинов сейчас катается отдельно, в сопровождении отдельного тренера. Он перенёс вторую операцию, сейчас идёт период реабилитации. Доктора обещают, что ещё недели 3-4 его не будет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 13 ноября в гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Сочи»12 ноября в Риге — с местным «Динамо».