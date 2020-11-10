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Толчинский: в «Авангарде» никто не думал о каком-то кризисе, мы просто вышли победить

Толчинский: в «Авангарде» никто не думал о каком-то кризисе, мы просто вышли победить
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2).

«Здорово, что выиграли, забрали два очка. Но игра после паузы получилась странноватая, было много плохих передач, пробросов. Не знаю, почему получается всегда по две шайбы забивать, смешная тенденция. Чем объяснить удаления в третьем периоде? Возможно, просто после паузы много переживали. Выпали из ритма, немного не в своей тарелке находились. Это тоже повлияло, подустали в третьем периоде.

Не думаю, что мы в команде думали о каком-то кризисе. Просто вышли победить, как всегда, забрать два очка. В тех трёх матчах, которые проиграли, мы действовали неплохо, просто не повезло в завершении», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дубль Толчинского помог «Авангарду» одолеть «Сочи» и прервать серию поражений
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