Грубец: в «Куньлуне» 16 раз по моим воротам бросали в первые 10 минут матча

Голкипер-новичок «Авангарда» Шимон Грубец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2).
«Очень доволен, приятно начать именно с победы в «Авангарде». Немного нервничал сегодня, но, когда игра стартовала, сделал первый сейв, потом получал огромное удовольствие от нового клуба.
Чем отличается для вратаря системы игры «Куньлуня» и «Авангарда»? Первое и очень важное отличие – в Мытищах лёд больше. В Балашихе площадка уже, всё происходит быстрее. Плюс Хартли требует больше общения с полевыми игроками. Сегодня было 16 бросков у соперника? В «Куньлуне» мне столько наносили за первые 10 минут матча. Такое малое количество психологически сложно для вратаря, теряется фокус, но всё-таки каждый сейв очень важен», — передаёт слова Грубеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 10 ноября 2020
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