Квартальнов: Билялова увидим в игре в ноябре, Зарипов сыграет в следующем матче

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:2).
«Долго не играли. У некоторых игроков сегодня была определённая скованность в действиях. Несмотря на крупный счёт, стоит отметить, что два периода была равная игра. Концовка же матча нам удалась. Отмечу тройку Доус – Да Коста – Тихонов. У этих ребят сегодня было всё нормально. Такое сочетание нас пока устраивает.
Что касается наших отсутствующих игроков, то Тимура Билялова, думаю, увидим в игре в ноябре, Артёма Галимова чуть позже, а Кристиан Хенкель, возможно, сыграет уже в следующем матче. Данис Зарипов в следующем матче появится на площадке. Как планируем использовать в системе клуба Илью Сафонова, который неплохо себя проявил в составе сборной России на Кубке Карьяла? Он будет больше играть за «Ак Барс», — приводит слова Квартальнова пресс-служба лиги.
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