Скабелка — о 7:2 с «Барысом»: довольны победой. Для меня это не рядовой матч

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (7:2).

«Хочу поблагодарить команду за хороший матч. Была большая пауза без игровой практики, но ребята вышли заряженными. Конечно, мы довольны, что победили. Для меня это не рядовой матч. В «Барысе» мы со своим тренерским штабом провели очень хорошее время. Не беру счёт, но игрой мы довольны. Непросто держать концентрацию при крупном счёте. Все хотят набирать очки, из-за этого появляются ошибки. Плюс мы играли с очень хорошей командой, которая здорово действует в атаке», — приводит слова Скабелки пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Барыс» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 12 ноября.