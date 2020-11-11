Чирлидерши танцевали, Никитин спорил с судьями, «Спартак» праздновал победу. Фото с дерби

Вчера, 10 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.



Победную шайбу в овертайме забросил Мартин Бакош, в этой встрече на его счету дубль. Два очка в составе гостей набрал Йори Лехтеря (0+2). За ЦСКА отличились Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев.



Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча с ЦСКА.



«Тяжёлая игра. Хороший соперник, настраивать на него не надо было. Довольны, что победили.

Почему только с третьего раза победили в дерби с ЦСКА? С хорошей командой играем, с чемпионами. Старались во всех встречах. В прошлый раз проиграли в овертайме, а в этот раз выиграли. Почему начали первый период вторым номером? Дальняя сторона, знали, если будет наложение, то будет тяжело. Думаю, план на игру выполнили. Команда очень неплохо сыграла. Конечно, ошибки были, но в целом по системе сыграли неплохо».



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 14 ноября в Подольске встретится с местным «Витязем», а ЦСКА 12 ноября дома – с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.