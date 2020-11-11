Беттмэн — о снижении рейтингов Кубка Стэнли: не хватало энергии болельщиков
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал падение телевизионных рейтингов Кубка Стэнли в сезоне-2019/2020.
«Мы пытались так представить игру, чтобы даже без болельщиков в ней чувствовались драйв и энергия. Но этого всё равно не хватало. Кроме того, многие болельщики оказались менее вовлечены в просмотр игр матчей летом. Подозреваю, во многом дело было именно в этом.
Сейчас мы находимся в процессе разработки плана возвращения хоккея, который, я надеюсь, будет готов в скором времени. Но ещё одна наша цель – в долгосрочной перспективе вернуться к нормальному расписанию, когда сезон начинается осенью, а заканчивается до наступления июля. Такова наша задача», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.
Комиссар НХЛ впервые раскрыл подробности проведения следующего сезона
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