Сериков — о шайбе в дерби: родители сделали всё, чтобы этот гол состоялся

Защитник «Спартака» Антон Сериков после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 ОТ) поделился эмоциями от первого гола в лиге.
«Очень рад, что удалось забить. Хочу сказать огромное спасибо родителям, которые сделали всё для того, чтобы этот гол состоялся. Спасибо и тренерам за то, что дали шанс. Думаю, я его оправдал. Что касается гола – честно говоря, не ожидал, что мне последует передача, даже немного расслабился, думал, момент доигран. Но партнёр всё-таки перевёл, я бросил и забил», — цитирует Серикова пресс-служба КХЛ.
«Спартак» впервые обыграл «армейцев» в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 ноября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Спартак» 14 ноября в Подольске — с местным «Витязем».
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