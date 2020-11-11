Малкин — об отказах в фото: люди не понимают, обижаются. Не держите зла, такая ситуация

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин объяснил, почему отказывает в совместных фотографиях во время пандемии коронавируса.

«На самом деле не хочу про людей ничего плохого говорить, но даже сейчас – 20 тысяч в день по статистике заболевает, очень много, – ты приходишь с ребёнком на тренировку, и я понимаю, что дети хотят сфотографироваться. Вот как в такой ситуации поступать?

Хочется и их обрадовать, и я в то же время понимаю свою ответственность. У меня родители приехали, у меня тоже ребёнок. И люди этого могут иногда не понимать, обижаются. Смотрят на тебя, типа: «Как ты отказываешь?» Вот как в такой ситуации быть? Я просто, может, пользуясь случаем хочу сказать, если кому-то где-то, особенно детям, отказал – не держите никакого зла. Сейчас такая ситуация», – приводятся слова Малкина на сайте «Матч ТВ».