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Олимпийскому чемпиону Роману Чехманеку грозит 10 лет тюрьмы за махинации с недвижимостью

Олимпийскому чемпиону Роману Чехманеку грозит 10 лет тюрьмы за махинации с недвижимостью
Хоккей / Прочие турниры 0

В Чехии продолжается судебный процесс, по которому обвиняемым проходит знаменитый голкипер Роман Чехманек. Известному в прошлом хоккеисту инкриминируют махинации с недвижимостью. Суд длится уже седьмой год, а Чехманеку грозит 10 лет тюремного заключения.

Предполагается, что в 2011-2014 годах Чехманек совершил крупное мошенничество на сумму более 15 млн крон. «Он заключал контракты и договора с намерением получить имущественную выгоду, хотя финансовое положение не позволяло ему этого сделать», — заявлял в суде прокурор Петр Матушек.

В свою очередь бывший вратарь с самого начала отрицает свою вину: «Я никогда даже не думал кого-то ограбить», — заявил Чехманек на прошлом заседании.

Со сборной Чехии Чехманек выиграл Олимпийские игры 1998 года, также он трижды становился чемпионом мира (1996, 1999, 2000).

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