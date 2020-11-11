Олимпийскому чемпиону Роману Чехманеку грозит 10 лет тюрьмы за махинации с недвижимостью

В Чехии продолжается судебный процесс, по которому обвиняемым проходит знаменитый голкипер Роман Чехманек. Известному в прошлом хоккеисту инкриминируют махинации с недвижимостью. Суд длится уже седьмой год, а Чехманеку грозит 10 лет тюремного заключения.
Предполагается, что в 2011-2014 годах Чехманек совершил крупное мошенничество на сумму более 15 млн крон. «Он заключал контракты и договора с намерением получить имущественную выгоду, хотя финансовое положение не позволяло ему этого сделать», — заявлял в суде прокурор Петр Матушек.
В свою очередь бывший вратарь с самого начала отрицает свою вину: «Я никогда даже не думал кого-то ограбить», — заявил Чехманек на прошлом заседании.
Со сборной Чехии Чехманек выиграл Олимпийские игры 1998 года, также он трижды становился чемпионом мира (1996, 1999, 2000).
- 11 ноября 2020
-
10:53
-
10:45
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
08:40
-
08:18
-
08:15
-
08:01
-
02:44
-
00:00
- 10 ноября 2020
-
23:57
-
23:12
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:33
-
22:24
-
22:14
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:27
-
21:19
-
20:32