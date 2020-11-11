Защитник «Спартака» Рылов стал жертвой мошенников. Хоккеиста обманули на 74 тыс. рублей

Защитник «Спартака» Яков Рылов стал жертвой мошенников, купив несуществующие коньки у несуществующего менеджера магазина, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

«В конце октября с Рыловым связался мужчина, представившийся менеджером магазина «Бауэр». Он сказал Якову, что на складе появились офигенные коньки за 74 000 и всё, что нужно, это перевести деньги ему на карточку и ждать. Как вы понимаете, Рылов выполнил этот квест на отлично. Спустя несколько дней хоккеист решил проверить, почему он до сих пор без новеньких коньков, и позвонил в магазин. Так Яков узнал, что никакой менеджер с ним не связывался и его просто немного развели. Теперь Рылов без коньков, но с заявлением в полицию», — говорится в сообщении.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 35-летний защитник провёл 23 матча, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности «-8».