Давыдов: нельзя впадать в крайности, задача Евротура — подготовка к чемпионату мира

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об эксперименте с выступлением молодёжной сборной России на финском этапе Евротура – Кубке Карьяла.
«В данной ситуации, когда из-за вирусов у молодёжной сборной нет турниров для подготовки к чемпионату мира в Канаде, а многие опытные игроки лечатся, это было правильное решение. Очень рад, что наше новое поколение так эффектно сыграло в Финляндии, остановило три возрастные команды.
В то же время я считаю, что в дальнейшем нельзя впадать в крайности. Задача Евротура – подготовиться к главному турниру года, взрослому чемпионату мира, его золото мы так ждём. Наши соперники, несмотря на отрицательные результаты, посмотрели тех хоккеистов, которые будут претендовать на поездку в Минск и Ригу. Мы эту задачу, видимо, отложили на декабрьский этап», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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