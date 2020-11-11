Давыдов: нельзя впадать в крайности, задача Евротура — подготовка к чемпионату мира

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об эксперименте с выступлением молодёжной сборной России на финском этапе Евротура – Кубке Карьяла.

«В данной ситуации, когда из-за вирусов у молодёжной сборной нет турниров для подготовки к чемпионату мира в Канаде, а многие опытные игроки лечатся, это было правильное решение. Очень рад, что наше новое поколение так эффектно сыграло в Финляндии, остановило три возрастные команды.



В то же время я считаю, что в дальнейшем нельзя впадать в крайности. Задача Евротура – подготовиться к главному турниру года, взрослому чемпионату мира, его золото мы так ждём. Наши соперники, несмотря на отрицательные результаты, посмотрели тех хоккеистов, которые будут претендовать на поездку в Минск и Ригу. Мы эту задачу, видимо, отложили на декабрьский этап», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.