Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Давыдов: нельзя впадать в крайности, задача Евротура — подготовка к чемпионату мира

Давыдов: нельзя впадать в крайности, задача Евротура — подготовка к чемпионату мира
Хоккей / Евротур 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об эксперименте с выступлением молодёжной сборной России на финском этапе Евротура – Кубке Карьяла.

«В данной ситуации, когда из-за вирусов у молодёжной сборной нет турниров для подготовки к чемпионату мира в Канаде, а многие опытные игроки лечатся, это было правильное решение. Очень рад, что наше новое поколение так эффектно сыграло в Финляндии, остановило три возрастные команды.

В то же время я считаю, что в дальнейшем нельзя впадать в крайности. Задача Евротура – подготовиться к главному турниру года, взрослому чемпионату мира, его золото мы так ждём. Наши соперники, несмотря на отрицательные результаты, посмотрели тех хоккеистов, которые будут претендовать на поездку в Минск и Ригу. Мы эту задачу, видимо, отложили на декабрьский этап», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Кожевников — о сборной России: видна работа Ротенберга, а Третьяк ничего не делал
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020