Премьер-министр Беларуси сообщил, что страна готова провести ЧМ-2021 без участия Латвии

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал ситуацию вокруг ЧМ-2021, который должен состояться в Минске и Риге.

«В целом со стороны Республики Беларусь подготовка проходит в соответствии с планом и утверждёнными сроками. Хочу обратить внимание на то, что попытки дискредитировать Республику Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определённые силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент определённого шантажа и давления. Но мы к этому готовы.

Поэтому все призывы к бойкоту, которые раздаются, несостоятельны. Тем не менее мы должны быть готовы к действиям в случае принятия решений об изменении формата проведения чемпионата, в том числе к проведению его полностью на территории Республики Беларусь.

Вероятно, экономическая ситуация может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей. ИИХФ уже неоднократно заявляла, что какой-то перенос или отмена чемпионата по политическим причинам не имеют места», – цитирует Головченко ТАСС.