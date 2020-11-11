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Премьер-министр Беларуси сообщил, что страна готова провести ЧМ-2021 без участия Латвии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Премьер-министр Беларуси сообщил, что страна готова провести ЧМ-2021 без участия Латвии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал ситуацию вокруг ЧМ-2021, который должен состояться в Минске и Риге.

«В целом со стороны Республики Беларусь подготовка проходит в соответствии с планом и утверждёнными сроками. Хочу обратить внимание на то, что попытки дискредитировать Республику Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определённые силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент определённого шантажа и давления. Но мы к этому готовы.

Поэтому все призывы к бойкоту, которые раздаются, несостоятельны. Тем не менее мы должны быть готовы к действиям в случае принятия решений об изменении формата проведения чемпионата, в том числе к проведению его полностью на территории Республики Беларусь.

Вероятно, экономическая ситуация может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей. ИИХФ уже неоднократно заявляла, что какой-то перенос или отмена чемпионата по политическим причинам не имеют места», – цитирует Головченко ТАСС.

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