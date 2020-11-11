Басков: мне непонятны действия людей, выступающих против чемпионата мира в Минске

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию вокруг ЧМ-2021, который должен состояться в Минске и Риге.

«Мы находимся в контакте с нашими латвийскими коллегами, с Международной федерацией хоккея. Мы разработали билетную программу и должны запустить её в продажу перед Новым годом. Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы каждый имел возможность купить билеты по специальным ценам.

Мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против чемпионата мира по хоккею в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж — участвовать в чемпионате мира.

Получается, что хоккеисты не заслуживают этой солидарности? Кому-то из этих хоккеистов, возможно, выпала честь единственный раз на домашнем чемпионате мира сыграть против грандов мирового хоккея при родных и близких. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере», — цитирует Баскова БелТА.