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Басков: мне непонятны действия людей, выступающих против чемпионата мира в Минске

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Басков: мне непонятны действия людей, выступающих против чемпионата мира в Минске
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию вокруг ЧМ-2021, который должен состояться в Минске и Риге.

«Мы находимся в контакте с нашими латвийскими коллегами, с Международной федерацией хоккея. Мы разработали билетную программу и должны запустить её в продажу перед Новым годом. Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы каждый имел возможность купить билеты по специальным ценам.

Мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против чемпионата мира по хоккею в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж — участвовать в чемпионате мира.

Получается, что хоккеисты не заслуживают этой солидарности? Кому-то из этих хоккеистов, возможно, выпала честь единственный раз на домашнем чемпионате мира сыграть против грандов мирового хоккея при родных и близких. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере», — цитирует Баскова БелТА.

Премьер-министр Беларуси сообщил, что страна готова провести ЧМ-2021 без участия Латвии
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