Басков: мне непонятны действия людей, выступающих против чемпионата мира в Минске

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию вокруг ЧМ-2021, который должен состояться в Минске и Риге.
«Мы находимся в контакте с нашими латвийскими коллегами, с Международной федерацией хоккея. Мы разработали билетную программу и должны запустить её в продажу перед Новым годом. Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы каждый имел возможность купить билеты по специальным ценам.
Мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против чемпионата мира по хоккею в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж — участвовать в чемпионате мира.
Получается, что хоккеисты не заслуживают этой солидарности? Кому-то из этих хоккеистов, возможно, выпала честь единственный раз на домашнем чемпионате мира сыграть против грандов мирового хоккея при родных и близких. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере», — цитирует Баскова БелТА.
- 11 ноября 2020
-
13:20
-
12:29
-
11:10
- 10 ноября 2020
-
17:45
- 4 ноября 2020
-
13:23
-
12:41
- 31 октября 2020
-
14:21
- 29 октября 2020
-
13:10
-
12:00
- 28 октября 2020
-
18:10
-
15:36
-
13:30
- 27 октября 2020
-
14:21
- 26 октября 2020
-
13:17
- 8 октября 2020
-
14:47
- 25 сентября 2020
-
12:01
- 17 сентября 2020
-
19:45
-
18:54
-
14:22
-
14:11
- 10 сентября 2020
-
12:22
- 9 сентября 2020
-
11:25
- 8 сентября 2020
-
18:36
- 7 сентября 2020
-
23:52
- 3 сентября 2020
-
11:22
- 31 августа 2020
-
15:28
- 30 августа 2020
-
12:30
- 28 августа 2020
-
20:58
-
20:39
- 26 августа 2020
-
13:05
- 18 августа 2020
-
14:25
-
13:55
- 17 августа 2020
-
22:40
-
17:05
-
14:54