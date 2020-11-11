ФХР объявила состав сборной России U18 на учебно-тренировочный сбор

10 ноября в подмосковном Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской команды России U18, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 34 хоккеиста:

Вратари: Бринкман Валерий, Иванов Сергей (оба — СКА), Гришин Павел («Автомобилист»), Канаев Павел («Спартак»).

Защитники: Березовский Михаил, Коромыслов Арсений (оба — СКА); Макаров Николай, Грудинин Владимир, Дуда Артём (все — ЦСКА); Фигурин Александр («Авангард»); Новиков Никита, Сапунов Владислав (оба — Динамо); Бусыгин Ярослав («Витязь»); Лукашевич Владислав («Локомотив»); Сафонов Игорь («Югра»); Чуркин Владислав («Спартак»); Шумилов Василий («Салават Юлаев»).

Нападающие: Аверочкин Матвей, Дронык Василий, Шалышкин Никита (все — ЦСКА); Бледнов Никита, Куимов Егор (оба — Автомобилист); Бучельников Дмитрий, Лазутин Даниил, Иванцов Илья (все — СКА); Дергунов Павел («Салават Юлаев»); Кателевский Дмитрий, Меховов Иван (оба – «Ак Барс»), Лобанов Дмитрий («Трактор»); Мирошниченко Иван (Muskegon Lumberjacks); Свечков Фёдор («Лада»), Надворный Матвей, Сумин Матвей, Фесенко Александр (все – «Динамо»).

В ближайшие две недели юниоров ожидают занятия на льду и в легкоатлетическом манеже. Сбор завершится 25 ноября.