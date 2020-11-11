Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Наумовым. Он сыграл 187 матчей за клуб

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Наумовым. Он сыграл 187 матчей за клуб
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Владиславом Наумовым, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Отмечается, что контракт с российским хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

Хоккеист выступал за «Сибирь» с сезона-2015/2016, в котором и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В нынешнем регулярном чемпионате 23-летний защитник принял участие всего в четырёх матчах регулярного чемпионата, в которых не отметился результативными действиями и заработав показатель полезности «-2».

За карьеру в новосибирском клубе Владислав провёл 187 матчей, забросив девять шайб и сделав 20 результативных передач при нейтральной полезности «0» и 100 минутах штрафного времени.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020