«Сибирь» расторгла контракт с защитником Наумовым. Он сыграл 187 матчей за клуб
Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Владиславом Наумовым, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Отмечается, что контракт с российским хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.
Хоккеист выступал за «Сибирь» с сезона-2015/2016, в котором и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В нынешнем регулярном чемпионате 23-летний защитник принял участие всего в четырёх матчах регулярного чемпионата, в которых не отметился результативными действиями и заработав показатель полезности «-2».
За карьеру в новосибирском клубе Владислав провёл 187 матчей, забросив девять шайб и сделав 20 результативных передач при нейтральной полезности «0» и 100 минутах штрафного времени.
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