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«Йокерит» сообщил о семи новых случаях заражения коронавирусом в команде

«Йокерит» сообщил о семи новых случаях заражения коронавирусом в команде
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Йокерита» опубликовала официальный релиз по ситуации в команде. Ранее КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом», который был намечен на 12 ноября.

«Тесты на коронавирус, сделанные 8 и 9 ноября среди игроков, находящихся на карантине, дали семь положительных результатов. Эти игроки будут находиться на карантине до конца этой недели, после чего смогут присоединиться к тренировкам команды», — сказано в заявлении «шутов».

Официально в лазарете «Йокерита» находятся сразу 14 хоккеистов: это голкипер Янис Калниньш, защитники Алекс Грант, Джонатан Пудас, Никлас Фриман, Томми Кивистё и Давид Скленичка, а также нападающие Брайан О'Нилл, Никлас Енсен, Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шрёдер, Петер Регин, Юлиус Юнттила, Антти Пильстрём и Хенрик Хаапала.

КХЛ объявила об отмене матча между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом»
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