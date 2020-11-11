Форварды Гунарс Скворцов и Глеб Зырянов пройдут просмотр в рижском «Динамо»
Форварды Гунарс Скворцов и Глеб Зырянов пройдут просмотр в рижском «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» латвийского клуба. С обоими хоккеистами подписаны пробные контракты, согласно которым они смогут провести не более шести матчей в клубе.
Нынешний сезон 28-летний Зырянов начинал в «Куньлунь Ред Стар». В 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ Глеб забросил две шайбы, заработав показатель полезности "-5" и набрав 10 минут штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 13 минут и 32 секунды.
30-летний Скворцов также начинал чемпионат в китайском клубе КХЛ. Гунарс принял участие в четырёх матчах регулярки, в которых отметился одной результативной передачей при полезности "-3".
Кручинин, Марковин, Лазушин, Глинкин и ещё 15 хоккеистов подписали контракты с «Куньлунем»
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