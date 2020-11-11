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Финский журналист: игроки «Йокерита» заболели в России — на земле обетованной коронавируса

Финский журналист: игроки «Йокерита» заболели в России — на земле обетованной коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Финский журналист и обозреватель финского издания Iltalehti Пекка Ялонен подверг критике эпидемиологические условия в России после того, как более десятка игроков «Йокерита» заболели коронавирусом. Все положительные тесты в «Йокерите» были обнаружены по возвращении из России.

«В общей сложности 22 члена команды «Йокерит» дали положительный результат на COVID-19… на данный момент. Все положительные результаты тестов появились, когда «Йокерит» вернулся домой из России — земли обетованной коронавируса», — написал Ялонен на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что ранее КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом», который был намечен на 12 ноября. Тесты на коронавирус, сделанные 8 и 9 ноября среди игроков, выступающих за финскую команду и находящихся на карантине, дали семь положительных результатов.

«Йокерит» сообщил о семи новых случаях заражения коронавирусом в команде
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