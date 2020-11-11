Минское «Динамо» всухую разгромило «Сибирь». Красоткин пропустил три шайбы за 45 секунд

Минское «Динамо» в гостях разгромило «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 6:0.



Уже на третьей минуте матча Бреннан Менелл вывел минчан вперёд. На 8-й минуте Илья Соловьёв увеличил преимущество «Динамо», после чего голкипер новосибирцев Харри Сятери был заменён на Антона Красоткина. На 10-й минуте и 12-й секунде Егор Шарангович забросил третью шайбу минчан в матче. Спустя всего 28 секунд Алексей Протас во второй раз поразил ворота Красоткина. А ещё через 17 секунд Илья Усов довёл счёт до разгромного — 5:0. После этого Антон Красоткин уступил место в воротах ранее заменённому Харри Сятери. На 38-й минуте Брэндон Козун забросил шайбу и установил итоговый счёт встречи. Голкипер минчан Доминик Фурх оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу минское «Динамо» проведёт в гостях с «Амуром». «Сибирь» примет омский «Авангард». Оба матча состоятся 13 ноября.