Заварухин: нельзя так играть перед своими зрителями

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с минским «Динамо» (0:6).



«Счёт на табло. Первый период — 8 бросков, 5 голов. Так нельзя играть в хоккей перед своими зрителями. Было мало блокированных бросков. Тяжёлый матч. Хотели выровнять ситуацию, забить голы, но не получилось — здорово сыграл вратарь соперника.



Акцентировали ли внимание на том, что «Динамо» мощно начинает? Конечно, мы смотрим статистику и знаем, что Минск идёт на третьем месте по игре в первом периоде. Говорили об этом ребятам на собрании. Но вы сами видели, было два рикошета — шайба попадает в нашего игрока и залетает в ворота. Третий гол — из-за ворот. Стараемся выправить ситуацию, но пропускаем контратаки.



Оценить физическое состояние Йормакки и Демидова? Они оба 7 месяцев не играли в хоккей. Пока они тренируются, будем давать им шанс. Вы сами понимаете, что такое 7 месяцев не играть в хоккей и не тренироваться с командой. Индивидуальные занятия есть индивидуальные занятия.



Что сказал ребятам в первом перерыве? Сказал, что матч идёт ещё 40 минут и ещё есть время для того, чтобы выправить ситуацию через работу и борьбу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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