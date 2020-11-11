Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Заварухин: нельзя так играть перед своими зрителями

Заварухин: нельзя так играть перед своими зрителями
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с минским «Динамо» (0:6).

«Счёт на табло. Первый период — 8 бросков, 5 голов. Так нельзя играть в хоккей перед своими зрителями. Было мало блокированных бросков. Тяжёлый матч. Хотели выровнять ситуацию, забить голы, но не получилось — здорово сыграл вратарь соперника.

Акцентировали ли внимание на том, что «Динамо» мощно начинает? Конечно, мы смотрим статистику и знаем, что Минск идёт на третьем месте по игре в первом периоде. Говорили об этом ребятам на собрании. Но вы сами видели, было два рикошета — шайба попадает в нашего игрока и залетает в ворота. Третий гол — из-за ворот. Стараемся выправить ситуацию, но пропускаем контратаки.

Оценить физическое состояние Йормакки и Демидова? Они оба 7 месяцев не играли в хоккей. Пока они тренируются, будем давать им шанс. Вы сами понимаете, что такое 7 месяцев не играть в хоккей и не тренироваться с командой. Индивидуальные занятия есть индивидуальные занятия.

Что сказал ребятам в первом перерыве? Сказал, что матч идёт ещё 40 минут и ещё есть время для того, чтобы выправить ситуацию через работу и борьбу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Минское «Динамо» всухую разгромило «Сибирь». Красоткин пропустил три шайбы за 45 секунд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020