Ермаков: «Сибирь» пропустила после тайм-аута при счёте 0:4 — это был переломный момент
Защитник новосибирской «Сибири» Андрей Ермаков прокомментировал домашнее поражение в матче с минским «Динамо» (0:6).
«Первые шесть смен провели хорошо, были моменты — в первой же смене могли забить гол. Увы, не выполнили предыгровую установку. Пропустили много шайб за короткий промежуток времени.
Какой момент стал переломным и стало понятно, что не отыграться? У нас был тайм-аут при счёте 0:4, когда тренер сказал, как нам нужно действовать в зоне обороны, но в следующей же смене мы снова пропустили. Это очень тяжело — отыгрываться с 0:5. Мы старались отыграться, во втором периоде были хорошие моменты, но шайба не шла в ворота», — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Минское «Динамо» всухую разгромило «Сибирь». Красоткин пропустил три шайбы за 45 секунд
- 11 ноября 2020
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