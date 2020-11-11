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Чесалин: в ворота «Сибири» зашло всё, что можно и нельзя

Чесалин: в ворота «Сибири» зашло всё, что можно и нельзя
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги матча с минским «Динамо» (0:6).

«В первую очередь хотел бы обратиться к болельщикам и извиниться за такой матч и первый период, за свою игру в частности. Внесём коррективы и сделаем всё, чтобы такого никогда не повторялось.

Да, провалили полностью первый период. Зашло всё, что можно и нельзя. Но в первую очередь это наши ошибки. Это ошибки всей команды. Ни вратаря, ни защитников, ни нападающих, а всех вместе.

Конечно, у нас все взрослые люди. Нужно как можно быстрее забыть это и двигаться дальше. На этом жизнь не останавливается. Нам есть что доказывать и куда стремиться. Нужно забыть это поражение, как страшный сон. Нужно обсудить с ребятами, чтобы мы выкинули быстрее его из головы. Мы умеем играть, каждый знает своё дело. У каждого своя роль в команде, и нужно показывать, что он умеет выполнять это на сто процентов.

Мы с ребятами знали, что «Динамо» резво начинает. Но начали даже мы активнее, и были моменты в первые минуты, но, к сожалению, сразу пропустили», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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