Чесалин: в ворота «Сибири» зашло всё, что можно и нельзя

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги матча с минским «Динамо» (0:6).



«В первую очередь хотел бы обратиться к болельщикам и извиниться за такой матч и первый период, за свою игру в частности. Внесём коррективы и сделаем всё, чтобы такого никогда не повторялось.



Да, провалили полностью первый период. Зашло всё, что можно и нельзя. Но в первую очередь это наши ошибки. Это ошибки всей команды. Ни вратаря, ни защитников, ни нападающих, а всех вместе.



Конечно, у нас все взрослые люди. Нужно как можно быстрее забыть это и двигаться дальше. На этом жизнь не останавливается. Нам есть что доказывать и куда стремиться. Нужно забыть это поражение, как страшный сон. Нужно обсудить с ребятами, чтобы мы выкинули быстрее его из головы. Мы умеем играть, каждый знает своё дело. У каждого своя роль в команде, и нужно показывать, что он умеет выполнять это на сто процентов.



Мы с ребятами знали, что «Динамо» резво начинает. Но начали даже мы активнее, и были моменты в первые минуты, но, к сожалению, сразу пропустили», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Минское «Динамо» всухую разгромило «Сибирь». Красоткин пропустил три шайбы за 45 секунд