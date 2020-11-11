«Спартак» и «Автомобилист» совершили обмен

Московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист» совершили обмен, сообщается на официальной странице столичной команды.



В «Автомобилист» перейдёт нападающий Михаил Шалагин, в нынешнем сезоне выступавший за «Химик» в чемпионате ВХЛ и набравший 3 (3+0) очка в 8 матчах.



В обмен московский клуб получил 21-летнего защитника Семёна Переляева, сыгравшего в текущем сезоне 14 встреч за «Горняк» (Учалы) и набравшего 4 (3+1) очка при показателе полезности «-1». Игрок обороны является воспитанником тольяттинского хоккея.



«Спартак» приветствует Семёна Переляева и желает больших успехов», — отмечается на официальной странице столичной команды.



Ранее «Автомобилист» пополнил состав 32-летним защитником Корбинианом Хольцером.

Корбиниан Хольцер заключил однолетний контракт с «Автомобилистом»