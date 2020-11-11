Маннинен: после ухода Умарка у Хартикайнена появилось больше возможностей в атаке

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен рассказал об уходе Линуса Умарка и о тройке с Маркусом Гранлундом и Теэму Хартикайненом.
«В чём секрет успеха нашей тройки с Гранлундом и Хартикайнененом? Даже не знаю… Могу сказать только, что играю с очень сильными партнёрами и получаю огромное удовольствие от этого. Нас с Хартикайненом очень хорошо дополняет Гранлунд. Наверное, мы просто игроки примерно одинакового уровня. Мы с Гранлундом не особенно габаритные, но быстрые, а Хартикайнен нас прекрасно дополняет своей мощью и умением сыграть нестандартно.
Теэму после ухода Умарка стал играть как-то иначе? В первую очередь мы стали играть быстрее. Может быть, эта быстрота как раз и сказалась на его игре. У Теэму появилось больше возможностей в создании атак. Конечно, сказывается и хорошее взаимопонимание внутри нашей тройки.
Как Гранлунду удалось так быстро влиться в наше звено? Он великолепный игрок, умеет подстраиваться под нужную игровую модель. Он хороший парень, мы проводим много времени вместе. Конечно, играет роль и психология — у нас схожий менталитет.
Доволен ли своей игрой в нынешнем сезоне? Бывают хорошие и плохие матчи, взлёты и падения. Стараюсь как можно эффективнее использовать свои шансы. В любом случае прикладываю все усилия для того, чтобы улучшить свою игру», — приводит слова Маннинена пресс-служба КХЛ.
- 11 ноября 2020
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