Защитник минского «Динамо» Соловьёв: хотели прервать серию поражений

Защитник минского «Динамо» Илья Соловьёв рассказал про свой первый гол в КХЛ, а также прокомментировал результативный первый период команды.



«Мы забили пять быстрых голов, из которых три последние — сверхбыстрые. Меньше чем за одну минуту! Дальше старались действовать по счету: не рисковать без нужды, играть спокойно.



Мы вышли сверхмотивированными, сверхзаряженными прервать серию поражений. Хотели показать, что работу, которую провели в ноябрьскую паузу в чемпионате, проделали не напрасно.



Если честно, я сразу не понял, что забил, потому что набрасывал на ворота с расчетом на подставление от Шейна Принса. Увидел краем глаза, как говорится, что он накатывает на «пятак» и бросил в его сторону. Оказалось, забил я. Обрадовался, конечно! Парни поздравили», — приводит слова Соловьёва пресс-служба минского клуба в «Телеграме».

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