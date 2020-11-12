Чехович: была возможность сходить на ЧМ-2018, но за 40 тыс. рублей. Желание сразу отпало

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович рассказал, как отказался от посещения матча футбольного ЧМ-2018 между сборными Японии и Сенегала.
«Я слежу за футболом, симпатизирую «Манчестер Юнайтед». У меня была возможность попасть на матч группового этапа Япония – Сенегал, но когда увидел цену за билет – 40 тысяч рублей – желание сразу отпало. Летом, чтобы отвлечься немного от хоккейного процесса, посетил игру с участием «Урала» в Премьер-Лиге, тем более до этого момента никогда не посещал игр российского чемпионата.
Что советую посетить в родном Екатеринбурге? Самое известное место в нашем городе – Плотинка. Это центральная площадка для проведения всех городских праздников и гуляний. Во многом благодаря чемпионату миру в России город преобразился до неузнаваемости», – приводятся слова Чеховича в блоге «Не хоккеем единым» на Sports.ru.
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