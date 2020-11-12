Сафонов: Ларионов ни разу не повысил голос за весь Кубок Карьяла

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился эмоциями от выступления за сборную России на Кубке Карьяла.
«Это очень важное и правильное решение. Всё-таки тренировки и игры – это разные вещи. Без игр нам бы тяжело было вкатиться. Хорошо, что съездили, поиграли с сильными командами на хорошем уровне. Но в то же время я общался со старшими ребятами из «Ак Барса» – Мифтаховым и Воронковым. Они говорили, что Суперсерия – это совсем другие эмоции. Мне было бы интересно провести матчи с канадскими командами.
Наверное, мы показали всем, что нас критиковали несправедливо. Мы приехали, победили и забрали своё. Пусть дальше говорят всё, что хотят. Главное, что мы получили ценный опыт на турнире.
Ларионов никогда не кричит? Думаю, одними криками вряд ли чего-то можно добиться. Должна быть середина – где-то сказать помягче, а где-то и строже. У Игоря Николаевича свой подход – он ни разу не повысил голос за весь турнир. Всегда доступно всё объяснял и показывал», – цитирует Сафонова «Спорт Бизнес Online».
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