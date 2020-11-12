Серебряный призёр Олимпиады в Сочи Юнас Густавссон объявил о завершении карьеры

Шведский голкипер Юнас Густавссон объявил о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте «Линчёпинга».
36-летний Густавссон играл за «Линчёпинг» на протяжении трёх последних сезонов. В минувшем регулярном чемпионате Юнас принял участие в 32 матчах при коэффициенте надёжности 2,35 и проценте отражённых бросков 91,7.
В составе сборной Швеции Густавссон стал серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года. На Олимпиаде в Сочи Юнас являлся третьим голкипером национальной команды, попав в заявку только на один матч турнира. Также в 2010 году он выиграл бронзовые медали чемпионата мира и принял участие на Олимпиаде в Ванкувере.
За карьеру в НХЛ голкипер выступал за такие клубы, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз» и «Эдмонтон Ойлерз».
- 12 ноября 2020
-
09:35
-
09:16
-
08:55
-
08:30
-
08:13
- 11 ноября 2020
-
23:47
-
23:15
-
22:45
-
22:18
-
21:55
-
21:33
-
21:01
-
20:42
-
20:29
-
20:18
-
19:49
-
19:15
-
19:04
-
18:58
-
18:43
-
18:28
-
18:26
-
18:09
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:10
-
16:50
-
16:08
-
15:40
-
15:15
-
14:57
-
14:23
-
14:07
-
13:55