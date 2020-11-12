Серебряный призёр Олимпиады в Сочи Юнас Густавссон объявил о завершении карьеры

Шведский голкипер Юнас Густавссон объявил о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте «Линчёпинга».

36-летний Густавссон играл за «Линчёпинг» на протяжении трёх последних сезонов. В минувшем регулярном чемпионате Юнас принял участие в 32 матчах при коэффициенте надёжности 2,35 и проценте отражённых бросков 91,7.

В составе сборной Швеции Густавссон стал серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года. На Олимпиаде в Сочи Юнас являлся третьим голкипером национальной команды, попав в заявку только на один матч турнира. Также в 2010 году он выиграл бронзовые медали чемпионата мира и принял участие на Олимпиаде в Ванкувере.

За карьеру в НХЛ голкипер выступал за такие клубы, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз» и «Эдмонтон Ойлерз».