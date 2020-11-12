Главный тренер «Бостона» рассказал о состоянии Маршана и Пастрняка после операций

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди рассказал о состоянии нападающих Брэда Маршана и Давида Пастрняка после операций.



«У них всё идёт по расписанию. Пожалуй, я даже могу сказать, что они идут с опережением графика. И ещё я знаю, что они очень усердно работают. А игроки, работающие так много, должны идти в графике либо с его опережением.

Мы на данный момент оптимистично смотрим на их прогресс. Неизвестным остаётся лишь то, что мы не знаем, к какой игре они восстановятся, потому что нам даже неизвестен первый соперник. Это ещё один аспект вопроса.



На данный момент мы ждём их возвращения в начале сезона. Но мы не знаем расписания, поэтому пока трудно сказать, сколько времени они пропустят», — цитирует Кэссиди пресс-служба официального сайта НХЛ.