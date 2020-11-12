КХЛ запустила «Горячую линию» по вопросам нарушения регламентов

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о запуске проекта, направленного на борьбу с нарушениями регламента в части потолка заработных плат хоккеистов КХЛ, допинга, а также запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. Участники чемпионата смогут сообщать о нарушениях на «Горячую линию».

Отмечается, что «Горячая линия» создана с целью выявления и предотвращения нарушений регламента КХЛ, а также для формирования среди участников чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ атмосферы честности и нетерпимости к любым коррупционным и мошенническим действиям. С помощью «Горячей линии» можно сообщить о готовящемся или уже совершённом нарушении.

Подчёркивается, что информация, поступившая на «Горячую линию», будет внимательно изучена и перепроверена лигой. Лица, нарушившие регламент, будут подвергнуты строгим санкциям. Основные принципы работы «Горячей линии» — конфиденциальность, анонимность и отсутствие санкций к сообщившему о фактах нарушения.