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Морозов: потолок зарплат уже доказал свою эффективность. Теперь главное — соблюдать его

Морозов: потолок зарплат уже доказал свою эффективность. Теперь главное — соблюдать его
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение организации запустить проект «Горячая линия».

«Создание «Горячей линии» — это ещё один шаг в реализации нашей стратегии. Лига всегда придерживалась принципа нетерпимости к нарушению антидопинговых правил, к игре на тотализаторе со стороны участников чемпионата. Наш новый проект направлен также и на то, чтобы не допускать нарушений в части работы механизма потолка заработных плат и вовремя предотвращать их.

Потолок зарплат, введённый с этого сезона, уже доказал свою эффективность. Теперь главное — неукоснительно соблюдать его. Вводимые КХЛ инструменты взаимодействия — «Горячая линия» и образовательные инициативы — уже стали общепринятой мировой практикой и доказали свою эффективность», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

КХЛ запустила «Горячую линию» по вопросам нарушения регламентов
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