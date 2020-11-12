Морозов: потолок зарплат уже доказал свою эффективность. Теперь главное — соблюдать его

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение организации запустить проект «Горячая линия».

«Создание «Горячей линии» — это ещё один шаг в реализации нашей стратегии. Лига всегда придерживалась принципа нетерпимости к нарушению антидопинговых правил, к игре на тотализаторе со стороны участников чемпионата. Наш новый проект направлен также и на то, чтобы не допускать нарушений в части работы механизма потолка заработных плат и вовремя предотвращать их.

Потолок зарплат, введённый с этого сезона, уже доказал свою эффективность. Теперь главное — неукоснительно соблюдать его. Вводимые КХЛ инструменты взаимодействия — «Горячая линия» и образовательные инициативы — уже стали общепринятой мировой практикой и доказали свою эффективность», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.