СКА продлил контракт с нападающим Грошевым до конца сезона-2022/2023
СКА подписал новый контракт с нападающим Максимом Грошевым, сообщается в официальном «твиттере» «армейского» клуба. Соглашение с форвардом будет действовать до конца сезона-2022/2023.
Напомним, что Грошев перешёл в СКА 1 ноября из «Нефтехимика». В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Грошев проводил на льду 11 минут и 48 секунд. За карьеру в лиге нападающий провёл 56 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «-1».
Несколько дней назад 18-летний нападающий в составе сборной России стал обладателем Кубка Карьяла.
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