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Кэссиди — о Раске: «Бостон» разобрался со всем случившимся в «пузыре»

Кэссиди — о Раске: «Бостон» разобрался со всем случившимся в «пузыре»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди заявил, что рассчитывает в новом сезоне на вратаря Туукку Раска, который по семейным причинам покинул «пузырь» во время минувшего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Думаю, со всем случившимся в «пузыре» мы разобрались. Мы движемся дальше и готовимся к победам в следующем году. В том числе наш вратарь.

Думаю, Туукка может говорить за себя. Но мне кажется, что он просто хочет вернуться в ворота, играть в хоккей, делать это хорошо и давать нам шанс на победу. Пожалуй, никто в команде так сильно не жаждет вернуться на лёд.

Наверное, Туукка может сказать что-то вроде того, что он всё ещё прежний вратарь, который готов играть: «С семьей всё хорошо, у меня всё хорошо. У всех всё хорошо. Давайте поиграем в хоккей», – цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

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