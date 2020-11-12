Кэссиди — о Раске: «Бостон» разобрался со всем случившимся в «пузыре»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди заявил, что рассчитывает в новом сезоне на вратаря Туукку Раска, который по семейным причинам покинул «пузырь» во время минувшего розыгрыша Кубка Стэнли.
«Думаю, со всем случившимся в «пузыре» мы разобрались. Мы движемся дальше и готовимся к победам в следующем году. В том числе наш вратарь.
Думаю, Туукка может говорить за себя. Но мне кажется, что он просто хочет вернуться в ворота, играть в хоккей, делать это хорошо и давать нам шанс на победу. Пожалуй, никто в команде так сильно не жаждет вернуться на лёд.
Наверное, Туукка может сказать что-то вроде того, что он всё ещё прежний вратарь, который готов играть: «С семьей всё хорошо, у меня всё хорошо. У всех всё хорошо. Давайте поиграем в хоккей», – цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.
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