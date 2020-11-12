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Афанасьев — о МЧМ: Россия необязательно выиграет золото, но у нас бесконечный потенциал

Афанасьев — о МЧМ: Россия необязательно выиграет золото, но у нас бесконечный потенциал
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Форвард ЦСКА и сборной России Егор Афанасьев поделился мнением о выступлении национальной команды на Кубке Карьяла.

«Не скажу, что мы такие классные. Но команда у нас отличная во всех линиях. Можем забить и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Мужики в сборных Финляндии, Чехии и Швеции прибыли очень сильные. Пару человек из НХЛ, много людей из КХЛ. Так что слабыми эти команды точно не назову.

Россия — главный фаворит МЧМ? Нельзя говорить, что мы обязательно выиграем золото. Никто не знает, что будет завтра. Но у нас потенциал бесконечный и очень большое желание победить. Тренерский штаб также заряжен на успех. И ФХР создала прекрасные условия для работы. Не говоря уже про то, что за нами большая страна. И прекрасные болельщики, которые увидели, что мы ради них готовы играть на победу и биться от первой до последней минуты», – приводят слова Афанасьева «Известия».

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