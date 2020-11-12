«Ты же знаешь стереотипы о русских». Афанасьев — о вопросах про алкоголь перед драфтом НХЛ

Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев рассказал, как для него прошёл драфт Национальной хоккейной лиги.

«Я разговаривал с представителями каждого из 31 клуба НХЛ в преддрафтовый сезон. Хотя бы один раз с каждым говорил. А с кем-то по три-четыре раза. Честно говоря, не ожидал, что меня выберет именно «Нэшвилл». С его представителями было только две встречи. Больше общался с «Детройтом», поскольку играл в тот момент в штате Мичиган. И Детройт был ближайшим городом.

Был вопрос, пью ли я алкоголь. Некоторые прямо в лоб спрашивают, а некоторые смеются, говоря: «Ты же знаешь, какие стереотипы о русских». Была и доля шутки, и доля серьёзности. В принципе ничего плохого тут не было. А в остальном стандартные вопросы», — приводят слова Афанасьева «Известия».