20-летний защитник Валитов провёл дебютный матч за немецкий «Крефельд»

20-летний российский защитник Даниил Валитов провёл дебютный матч за немецкий «Крефельд». В матче Кубка Германии его команда уступила «Фиштаун Пингвинз» (1:3).

В минувшем сезоне защитник выступал за «Автомобилист». В составе екатеринбургского клуба Валитов принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности "-4". В среднем за матч Даниил проводил на льду чуть больше семи с половиной минут (07.32). В плей-офф Валитов в пяти матчах серии с «Сибирью» находился в заявке на матч, но на льду так и не появился.