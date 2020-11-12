Глинкин — о завершении карьеры: бодр, весел, пока ещё ничего не повесил

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Антон Глинкин поделился мыслями относительно возможного завершения карьеры.

«Бодр, весел, пока ещё ничего не повесил. Всем добра», – написал Глинкин в сторис своего «инстаграма».

Ранее Глинкин прошёл просмотр в «Куньлуне» и подписал полноценный контракт до конца сезона. В регулярном чемпионате он провёл 2 матча и набрал 1 (0+1) очко.

32-летний Глинкин является выпускником школы челябинского «Трактора». С главной командой он выиграл серебряные и бронзовые медали Кубка Гагарина, Кубок континента. Он является членом клуба Юрия Шумакова, куда входят рекордсмены «Трактора» по количеству проведённых матчей. В сезоне-2013/2014 болельщики признали его лучшим игроком «Трактора».