Глинкин — о завершении карьеры: бодр, весел, пока ещё ничего не повесил
Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Антон Глинкин поделился мыслями относительно возможного завершения карьеры.
«Бодр, весел, пока ещё ничего не повесил. Всем добра», – написал Глинкин в сторис своего «инстаграма».
Ранее Глинкин прошёл просмотр в «Куньлуне» и подписал полноценный контракт до конца сезона. В регулярном чемпионате он провёл 2 матча и набрал 1 (0+1) очко.
32-летний Глинкин является выпускником школы челябинского «Трактора». С главной командой он выиграл серебряные и бронзовые медали Кубка Гагарина, Кубок континента. Он является членом клуба Юрия Шумакова, куда входят рекордсмены «Трактора» по количеству проведённых матчей. В сезоне-2013/2014 болельщики признали его лучшим игроком «Трактора».
Максим Казаков подписал просмотровый контракт с «Витязем»
- 12 ноября 2020
-
17:44
-
16:59
-
16:33
-
16:22
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:25
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:06
-
12:43
-
12:01
-
11:40
-
11:35
-
11:00
-
10:46
-
10:35
-
10:24
-
10:16
-
09:58
-
09:35
-
09:16
-
08:55
-
08:30
-
08:13
- 11 ноября 2020
-
23:47
-
23:15
-
22:45
-
22:18
-
21:55
-
21:33
-
21:01
Партнерский контент