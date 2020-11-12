ЦСКА — «Салават Юлаев»: Сошников вернулся в состав гостей, Амиров — вне заявки

ЦСКА и «Салават Юлаев» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало — в 19:30 мск.
В состав «Салавата Юлаева» вернулся нападающий Никита Сошников, занявший место в третьей тройке нападения. В заявке гостей не оказалось форварда Родиона Амирова, выступавшего в составе сборной России на Кубке Карьяла.
ЦСКА:
Шарыченков (Юханссон);
Науменков — Блажиевский, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Рыков, Телегин — Андронов — Карнаухов;
Чайка, Соркин, Коростелёв — Светлаков — Максимов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Бирюков — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов — Алексеев, Хохряков — Картаев — Сошников;
Мухамадуллин, Баранов, Солодухин — Пименов — Башкиров.
- 12 ноября 2020
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