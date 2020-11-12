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Лебрюн: канадский дивизион в НХЛ всё более вероятен, 1 января остаётся ориентиром

Лебрюн: канадский дивизион в НХЛ всё более вероятен, 1 января остаётся ориентиром
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн поделился подробностями совещания НХЛ и профсоюза игроков.

«Лига и профсоюз игроков продолжают придерживаться даты 1 января, когда речь идёт о начале нового сезона, это ориентир. Это означает, что в середине декабря стартуют тренировочные лагеря, а семь команд, не попавших в летний плей-офф, получат возможность открыть тренинг-кемпы ещё на семь дней раньше. Учитывая трудности с пересечением границы, канадский дивизион становится всё более вероятным — по крайней мере пока они не придумают, как ездить из Канады в США и обратно. Но, опять же, пока ничего не решено окончательно», — отметил Лебрюн.

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