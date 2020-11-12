Овечкин — об ОИ-2010: собралась шикарная команда, но мы не знали, как играть

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который до сих пор не выиграл ни одной олимпийской медали, рассказал, в чём причина такого плохого результата.

«Хоккей не стоит на месте, движется вперёд, и по тренерскому заданию, установкам тоже. На тот момент (ОИ-2010) у нас реально собралась шикарная команда, но, к сожалению, мы не знали, как играть. Вот и всё. Мы не смотрели видео, как играет Канада, другие команды. Нам просто говорили: «Мы сегодня играем 1-3-1». А если другая команда тоже играет 1-3-1, то почему мы должны играть так? А мы не знали, как играют другие. Мы всегда играли одной тактикой, без разницы, как играет соперник. Может быть, за счёт мастерства выехали бы если не в финал, то в матч за третье место. Но опять же…

Я не говорю, что там был тренерский прокол, но вся российская система на тот момент не работала. Никто не понимал, что делать. Мы выиграли ЧМ-2008 за счёт ребят, потому что в раздевалке была офигенная атмосфера. У нас был коллектив, который решил: «Мы никого не слушаем, давайте играть так и так. Подошли к Вячеславу Аркадьевичу, сказали: мы переходим на игру в три звена». И выиграли.

Почему в Ванкувере так нельзя было сделать? После 0:4? Вратаря поменяли, закончилось 2:6. Там можно было хоть на одно звено переходить, какая разница уже. Сваливать сейчас на кого-то вину нет смысла. Тяжело вспоминать.

То же самое возьмите Турин. После канадцев проиграли финнам, а потом чехам за третье место. Все команды, которые выигрывают Олимпиады, там совсем по-другому система работает. Это сейчас все уже понимают, что к чему, ты не можешь выйти, посидеть на лавочке, попить чайку с печеньем, посмотреть на соперника: «Мы сейчас их обыграем, там никого нет». Сказать: «Давайте, ребята, вперёд». Что, куда бежим, кто под кого открывается? Такого уже нет и не может быть.

В Сочи у всей команды не получилось, не только у нас с Женей (Малкиным). Не пошло у нас, так бывает. Там было колоссальное давление со всех сторон. Ты играешь дома, приходишь на трибуну и слышишь, что все кричат: «Россия, Россия». Это кайф, но это и давление. Если ошибся, сразу понимаешь, что сейчас тебе вставят. К сожалению, мы не взяли никаких медалей, хотя по составу мы должны были быть хотя бы в тройке. Но не получилось», — сказал Овечкин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.