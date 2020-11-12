18-летний защитник ЦСКА Даниил Чайка дебютировал в КХЛ
Защитник ЦСКА Даниил Чайка дебютировал за столичный клуб в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (идёт второй период, счёт 2:2).
Чайка — выпускник хоккейной школы ЦСКА. С 2018 года выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за команду «Гельф Шторм», в составе которой провёл 132 матча и набрал 48 (16+32) очков при показателе полезности «+30». В 2019 году «Гельф» стал чемпионом OHL.
В составе сборной России 2002 года рождения — победитель Мирового кубка вызова (2018), мемориала Глинки/Гретцки (2019). Минувшим летом Даниил сыграл на турнире Sochi Hockey Open за молодёжную сборную России. По мнению североамериканских экспертов, Чайка может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ 2021 года.
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