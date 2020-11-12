Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Автомобилист» в гостях обыграл ярославский «Локомотив»

«Автомобилист» в гостях обыграл ярославский «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев, в его активе 2 (1+1) очка. Единственную шайбу в составе «Локомотива» забросил защитник Алексей Марченко.

Это третья кряду победа екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 14 ноября в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Локомотив» 16 ноября в Ярославле — с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Голышев) – 20:43' (5x5)   0:2 Голышев – 32:49' (5x5)   1:2 Марченко (Пяаярви) – 58:55' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020