«Автомобилист» в гостях обыграл ярославский «Локомотив»
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Билла Питерса.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев, в его активе 2 (1+1) очка. Единственную шайбу в составе «Локомотива» забросил защитник Алексей Марченко.
Это третья кряду победа екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 14 ноября в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Локомотив» 16 ноября в Ярославле — с ЦСКА.
- 12 ноября 2020
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