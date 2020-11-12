СКА в гостях разгромил «Витязь», забросив 8 шайб

Петербургский СКА обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась с разгромным счётом 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Самыми результативными игроками встречи стали Игорь Ожиганов (1+2) и Линден Вей (0+3). По два очка у СКА набрали Миро Аалтонен (1+1), Василий Токранов (1+1) и Василий Подколзин (1+1). Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Александр Дергачёв.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Витязь» в Подольске — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 14 ноября.