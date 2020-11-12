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СКА в гостях разгромил «Витязь», забросив 8 шайб

СКА в гостях разгромил «Витязь», забросив 8 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась с разгромным счётом 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Самыми результативными игроками встречи стали Игорь Ожиганов (1+2) и Линден Вей (0+3). По два очка у СКА набрали Миро Аалтонен (1+1), Василий Токранов (1+1) и Василий Подколзин (1+1). Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Александр Дергачёв.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Витязь» в Подольске — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 14 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Аалтонен (Швец-Роговой, Антипин) – 01:15' (5x5)   0:2 Бенгтссон (Вей) – 07:04' (5x4)   1:2 Дергачёв (Дэнфорт, Сёмин) – 07:46' (5x4)   1:3 Ожиганов (Ткачёв, Токранов) – 26:49' (5x4)   1:4 Галенюк (Вей, Подколзин) – 32:50' (5x5)   1:5 Токранов (Ткачёв, Ожиганов) – 36:51' (5x4)   1:6 Подколзин (Марченко, Вей) – 37:23' (5x5)   1:7 Морозов (Ожиганов, Хуснутдинов) – 44:58' (5x5)   1:8 Кемппайнен (Аалтонен) – 51:15' (5x4)
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