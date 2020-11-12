Крикунов — о втором голе: Зайцев вчистую проиграл момент, а Бойков никому не помог

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3 Б).

«Имели достаточно моментов в начале матча, чтобы забить, но смогли забить только один гол. Потом пропустили, потом вроде забили, выстояли втроём в тяжелой ситуации, но в конце пропустили ненужный гол. А по буллитам мы уже четыре раза проиграли этой команде. В конце овертайма у Линдберга был классный момент, но опять промахнулись.

Бывают такие команды, с которыми игры не получаются. С одной стороны, у нас были моменты, но мы их растранжирили. Трое против вратаря выходили, перепасовывались и не забили. Надо забивать больше голов. Была мысль выпустить Кузнецова после второго буллита, хотели поставить, но не успели и пропустили третий гол.

Второй пропущенный гол — это не стечение обстоятельств. Зайцев проиграл вчистую эпизод и выпустил игрока на ворота. Пулккинен не удержал игрока, который подключился на дальнюю штангу, а Бойков просто стоял и никому вообще не помог. Он просто ждал, когда приедут другие игроки. Ему надо было встречать соперника, а Зайцев бы взял игрока в центре, и ничего бы не было.

Тарасов выбыл примерно на 10 дней. Бочаров, возможно, сыграет в следующем матче», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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