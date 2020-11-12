Никитин: когда играешь против ребят, как Хартикайнен, мало надеяться на чудо

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:3).

«Тяжёлый матч. Сегодня всё решили спецбригады. Мы очень много сыграли в меньшинстве против мастеровитых ребят, смогли реализовать большинство. В целом команда выполнила установку и играла с желанием.

За счёт чего удалось нейтрализовать атаку «Салавата»? Во-первых, мы готовились к игре, разобрали моменты, на которые нужно обратить внимание. Когда играешь против ребят как Хартикайнен, которые могут решить матч в одиночку, просто надеяться на чудо мало. Нужно быть готовыми. У нас есть ребята, которые могут играть хорошо в таких ситуациях. Во-вторых, самоотверженная игра ребят, дисциплинированная по таймингу. Шарыченков много моментов подчистил, где мы ошибались. Где-то и удачу заслужили.

Я бы не стал выделять Слепышева из общего состава, но ребята сегодня дали ему звание лучшего игрока матча. Понимают, что очень важный гол забил. Но лидеров не назначают, лидерами становятся. Антон – тот человек, который это понимает. Его время пришло, он оправдывает доверие. Сегодня команда помогла Антону и Антон помог команде.

Голдобин доиграл прошлый матч с травмой, на кураже не почувствовал. У него перелом руки. Сейчас он будет проходить курс реабилитации и готовиться. Думаю, он выбыл где-то на месяц.

Игра Чайки? Это его первая игра за ЦСКА. После матча мы немного посмеялись, что первый блин комом. Но это нормально, все начинали. Ребята поддержали его. Молодой парень, взрослый хоккей. Всё приходит через игровой опыт. То, что он способный парень, может играть – это однозначно. Это и на тренировках видно. Будем помогать ему развиваться.

250 матчей на посту главного тренера ЦСКА? Если честно, узнал об этом только после игры. Ребята пошутили, что можно 250 грамм по этому поводу, чтобы отметить», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.